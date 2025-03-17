Маршал Сената Республики Польша нанесла визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 13 марта 2025 года маршал Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блоньска нанесла визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа, который находится с государственным визитом в Республике Польша 13-14 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.

На встрече стороны согласились, что сотрудничество между законодательными органами и парламентами играет решающую роль в расширении двусторонних отношений между Монголией и Республикой Польша. Стороны подтвердили свою приверженность обеспечению прав человека, свобод и равенства, в частности, расширению участия женщин в жизни общества и сотрудничеству на международном уровне.

Кроме того, обе стороны подчеркнули, что подписание более 10 соглашений о сотрудничестве в области образования, науки, геологии, палеонтологии, культуры, кино и СМИ во время государственного визита свидетельствует об углублении и расширении двусторонних отношений.

Сенат Республики Польша состоит из 100 членов, которые избираются по мажоритарной системе на четырехлетний срок.

Сенат участвует в законодательном процессе, рассматривая, принимая, изменяя или отклоняя законы, принятые Сеймом (нижней палатой парламента Польши). Однако он не имеет полномочий контролировать исполнительную власть.

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