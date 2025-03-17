Из Казахстана выдворили 1240 нелегалов

CentralAsia (KZ) - С 11 по 14 марта МВД проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», в ходе которого установлено почти 10 тысяч нарушителей миграционного законодательства, передает Polisia.kz.

Выявлено 4,5 тысячи иностранцев с нарушением сроков пребывания, а также 2,5 тысячи иностранцев, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность, включая 60 нелегальных таксистов.

До этого в ходе отдельной спецоперации МВД было выявлено порядка 700 нелегальных иностранных таксистов. Судами уже выдворено 1240 иностранцев, всем им закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Большинство нарушителей, как и прежде, из стран ближнего зарубежья. Но в ходе ОПМ выявлены также нелегалы из Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара. Задержано 20 иностранцев, находящихся в розыске, сообщил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

За неуведомление полиции о пребывании иностранцев к административным штрафам привлечены 2200 принимающих лиц на сумму свыше 12 млн тенге. За незаконный найм иностранцев также привлечено 500 работодателей. Они оштрафованы на 33 млн тенге. Среди них установлены пять лиц, которые уже ранее нарушали правила привлечения к труду иностранцев. В отношении них начато расследование по статье 395 Уголовного кодекса «Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы».

Кроме того, в ходе ОПМ начато 12 уголовных дел по статье «Организация незаконной миграции» в отношении граждан Казахстана, которые занимались незаконной легализацией пребывания иностранцев. К примеру, установлен комендант общежития одного столичного университета, которая за денежное вознаграждение оформила 56 трудовым мигрантам разрешение на временное проживание как студентам.

В Алматинской области установлен помощник нотариуса, которая выдавала иностранцам подложные доверенности на постановку на регистрационный учет по вымышленным адресам. По всем фактам проводятся досудебное расследование.

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