Генштаб ВСУ косвенно подтвердил уход украинских войск из Суджи

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CentralAsia (CA) - Генеральный штаб вооружённых сил Украины 16 марта подтвердил, что город Суджа не находится их контролем.

На карте о ходе боёв, опубликованной Генштабом ВСУ, город Суджа в Курской области обозначен как не находящийся под контролем войск Украины. В текстовой части сводки о происходящем в зоне боевых действий Суджа не упоминается, таким образом Генштаб подтверждает уход ВСУ из Суджи.

Министерство обороны России 13 марта объявило о взятии Суджи под свой контроль.