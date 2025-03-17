Генштаб ВСУ косвенно подтвердил уход украинских войск из Суджи
- Азия и мир, политика
- 10:50, 17 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Генеральный штаб вооружённых сил Украины 16 марта подтвердил, что город Суджа не находится их контролем.
На карте о ходе боёв, опубликованной Генштабом ВСУ, город Суджа в Курской области обозначен как не находящийся под контролем войск Украины. В текстовой части сводки о происходящем в зоне боевых действий Суджа не упоминается, таким образом Генштаб подтверждает уход ВСУ из Суджи.
Министерство обороны России 13 марта объявило о взятии Суджи под свой контроль.
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