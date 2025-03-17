Йеменские хуситы заявили об атаке на американский авианосец в Красном море

CentralAsia (CA) - Военизированная группировка хуситов в Йемене 16 марта заявила о проведённой воздушной атаке на американский авианосец USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли. Такое заявление сделал представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале.

В этой атаки было задействовано 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники, заявляют хуситы.

«Вооружённые силы Йемена не будут колебаться в нанесении ударов по всем американским военным кораблям в Красном море и Аравийском море в ответ на агрессию против нашей страны», - заявил представитель военного крыла хуситов.