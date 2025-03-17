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Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным во вторник
Архивное фото
Архивное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что темой переговоров станут вопрос территорий и контроля АЭС. Об этом пишет Рейтер.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник»,— сказал Дональд Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

На выходных, по словам президента США, была проделана большая работа. По его словам, есть «хорошие шансы» завершить российско-украинский конфликт.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что в ближайшие дни пройдет разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, но не уточнял дату. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона готовится к встрече президентов двух стран. По его словам, она пройдет, как только в этом возникнет необходимость.

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