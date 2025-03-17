Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ

Андрей Гнатов, Анатолий Баргилевич

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта назначил генерал-майора Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. Указ опубликован на сайте президента Украины.

До этого данную должность с февраля 2024 года занимал Анатолий Баргилевич. Сейчас он назначен генеральным инспектором Минобороны Украины.

Гнатов был назначен начальником генштаба ВСУ по представлению Рустема Умерова — министра обороны Украины. По его словам, новый начальник имеет 27-летний военный опыт, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и объединённых сил ВСУ.