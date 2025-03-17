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Саакашвили приговорили ещё к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы
Предыстория: Суд в Грузии приговорил Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы

CentralAsia (CA) -  Тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает Mtavari.

Дело было возбуждено после того, как находившийся в розыске Саакашвили, 29 сентября 2021 года тайно вернулся вернулся в Грузию. Спустя 2 дня, 1 октября его арестовали.

Саакашвили выразил желание присутствовать на вынесении приговора по делу о незаконном пересечении границы и выступить на заседании суда, но власти ему отказали.

12 марта суд в Тбилиси приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств. Этот приговор частично поглощает срок, назначенный Саакашвили судом по делу о незаконном пересечении границы. По итогу бывший президент должен будет провести под стражей 12 лет и 6 месяцев — до 1 апреля 2034 года.

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