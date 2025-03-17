В отношении мобильных операторов Казахстана начато расследование, их подозревают в сговоре

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CentralAsia (KZ) - Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана расследует возможный ценовой сговор среди операторов связи. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Болат Самбетов, передает Tengrinews.

Журналисты в кулуарах Мажилиса спросили, проводит ли АЗРК проверку повышения тарифов операторов связи.

«В последние несколько лет поступает множество жалоб. Мы анализируем рынок и видим, что тарифы растут. За последние два года почти все операторы связи повысили цены. Сейчас мы проводим расследование на предмет сговора. Мы выявили признаки согласованных действий – операторы одновременно начали стремительное повышение тарифов. В антимонопольной сфере это рассматривается как сговор, и мы детально изучаем ситуацию», – заявил Самбетов.

Он добавил, что в отношении одного из крупных операторов, который мог устанавливать монопольно высокие тарифы, возможно, будет начато отдельное расследование.

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