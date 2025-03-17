Великобритания готова отправить миротворцев в Украину, - The Times

Кир Стармер

CentralAsia (CA) - Тысячи британских миротворцев могут быть размещены на территории Украины на всё необходимое время, для защиты от действий российской армии, пишет The Times.

Обязательства готов взять на себя премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Главы оборонных ведомств стран «коалиции желающих» 20 марта проведут встречу в Лондоне, в ходе которой будут обсуждать подробности возможного размещения миротворческих сил в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня с Россией.

Переговоры о размещении войск в Украине после организованного Лондоном онлайн-саммита «коалиции желающих» ведут около 6 стран. Среди них - Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия. Предполагается, что в Украину будут отправлены до 30 тыс. военных, а остальные страны коалиции помогут с оружием и логистикой.

Вместе с тем Стармер не стал отвечать на вопрос о том, будут ли миротворцы уполномочены открывать огонь в случае нарушения режима прекращения огня со стороны России.

Возможно, «правила ведения боевых действий» станут темой ближайших обсуждений в рамках коалиции, пишет британская газета.