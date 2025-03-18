Корея и Монголия договорились об укреплении сотрудничества в цепочке поставок редких металлов

CentralAsia (MNG) -

Корея и Монголия договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в цепочке поставок редких металлов и других важнейших минералов, сообщило в среду министерство промышленности Сеула.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики РК, ранее в этот же день в Сеуле стороны провели второй раунд заседаний комитета по сотрудничеству в области редких металлов в качестве меры по реализации соглашения о сотрудничестве в области поставок редких металлов, достигнутого между их премьер-министрами в 2023 году.

Министерство пояснило, что сотрудничество поможет Монголии разрабатывать свои минеральные ресурсы, одновременно позволяя Корее стабилизировать свою цепочку поставок.

Монголия обладает различными запасами редких металлов, включая редкоземельные элементы. Она является восьмым по величине производителем молибдена в мире, ключевого металла, используемого для производства стальных сплавов.

К ноябрю две страны завершат установку необходимого оборудования и инфраструктуры для работы своего совместного центра сотрудничества по редким металлам.

Научно-исследовательские институты геологии Кореи и Монголии планируют запустить совместный проект по поиску критически важных минералов в Монголии и разработке оловянного рудника в этой центральноазиатской стране, сообщает министерство.

источник: MiddleAsianNews

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