Монголия принимает участие в 143-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве

CentralAsia (MNG) - Комитет ООН по правам человека собирается в Женеве, Швейцария, с 3 по 28 марта 2025 года для обсуждения докладов стран о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Об этом сообщили в МИД Монголии.

Представители правительства во главе с государственным секретарем Министерства юстиции и внутренних дел Монголии Мягмаром Нэргуй представили 7-й периодический доклад Монголии о выполнении МПГПП на сессии Комитета 10–11 марта. Представители Монголии представили правовые и нормативные реформы, политику, мероприятия и достижения последних лет в отношении выполнения Пакта и ответили на вопросы членов Комитета.

Комитет по правам человека приветствовал прогресс, достигнутый в увеличении представительства женщин в Великом Государственном Хурале (парламенте) Монголии, и обсудил широкий круг вопросов, включая свободу выражения мнений, слова, печати, мирных собраний, а также усилия по борьбе с загрязнением воздуха, коррупцией и торговлей людьми.

В состав монгольской делегации вошли представители Министерства юстиции и внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства окружающей среды и изменения климата, Государственной прокуратуры, Независимого органа по борьбе с коррупцией, Генерального органа по развитию и защите детей и семьи, Генерального исполнительного агентства по судебным решениям, Секретариата Совета по координации профилактики преступности, Национального полицейского агентства и Иммиграционного агентства.

Комитет ООН по правам человека публично представит свои выводы и рекомендации по докладу Монголии 21 марта 2025 года.

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