Монгольская делегация принимает участие в 69-й сессии Комиссии ООН по положению женщин

CentralAsia (MNG) - Представители во главе с государственным секретарем Министерства семьи, труда и социальной защиты Л. Мөнхзул принимают участие в 69-й сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ) Экономического и Социального Совета ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 10 по 21 марта 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Основной темой сессии стала оценка прогресса в реализации Пекинской декларации и Платформы действий – ключевого документа в сфере расширения прав и возможностей женщин, принятого в 1995 году на Четвертой Всемирной конференции по положению женщин. Этот документ определяет 12 приоритетных направлений для достижения гендерного равенства во всем мире.

Государственный секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты Л. Мөнхзул выступила на общем обсуждении конференции 13 марта и представила достижения и результаты, которых добилась Монголия в обеспечении гендерного равенства и прав женщин за последние 30 лет.

В своей речи она отметила, что правительство постоянно совершенствует правовую и нормативную среду, поддерживает участие женщин во всех сферах политики, общества, экономики и культуры, создает и укрепляет институты, отвечающие за гендерные вопросы, а также вносит поправки в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить благоприятную для семьи и учитывающую гендерные аспекты рабочую среду и баланс реформ в трудовом и семейном праве.

Далее она отметила, что необходимо повышать официальную занятость и доходы женщин, развивать экономику ухода, а также расширять образование, здравоохранение и рабочие места для женщин, проживающих в сельской местности.

В ходе конференции государственный секретарь Л. Мөнхзул приняла участие в специальном мероприятии и дискуссии высокого уровня на тему «Пекин+30: усиление ответственности для искоренения насилия в отношении женщин и девочек», совместно организованной Монголией, Аргентиной, Турцией, Новой Зеландией и ЕС, и представила политику и меры, реализуемые на национальном уровне для искоренения и предотвращения насилия в отношении женщин и девочек, а также обменялись опытом.

Кроме того, широкий круг представителей нашего правительства, гражданского общества и молодежи, участвовавших в конференции, принял участие во многих мероприятиях по обзору и обсуждению реализации Пекинской декларации и Платформы действий, включая специальные мероприятия по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, защиты прав женщин в Интернете и расширения прав и возможностей женщин перед лицом изменения климата.

69-я сессия Комиссии по положению женщин приняла резолюцию о Политической декларации и Программе действий на ближайшие годы в ознаменование 30-й годовщины Четвертой всемирной конференции по положению женщин.

69-я сессия Комиссии по положению женщин продлится до 21 марта.

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