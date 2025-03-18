Спикер парламента Монголии посетит Соединенное Королевство с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению спикера Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Линдси Хойла Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ посетит с официальным визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 18 по 23 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента Монголии.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии является третьим соседом Монголии и важным партнером в Европе. Этот официальный визит является первым визитом спикера парламента Монголии в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Целью официального визита является расширение отношений и сотрудничества между Монголией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, укрепление взаимопонимания, увеличение частоты диалогов на высоком уровне и стимулирование сотрудничества между парламентами двух стран.

Также ожидается, что визит создаст благоприятную правовую среду для развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики, энергетики и образования.

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