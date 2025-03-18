Передовой опыт Польши в регулировании лекарственных средств будет внедрен в Монголии

CentralAsia (MNG) - В рамках государственного визита президента Хурэлсуха Ухнаа в Польшу министр здравоохранения Монголии Мөнхсайхан Тогтмол подписал Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Управлением по регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биоцидных продуктов Польши.

Соглашение направлено на расширение двустороннего сотрудничества, позволяя Департаменту по контролю и регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Монголии изучать, перенимать и обмениваться информацией о передовом опыте Польши в области регистрации, контроля и регулирования лекарственных средств.

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