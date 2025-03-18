Экономике Монголии прогнозируют 7.4-процентный рост

CentralAsia (MNG) -

Рост экономики Монголии в текущем году составит 7.4%. Однако «с 2027 года ожидается снижение внешнего спроса, сокращение объема инвестиций и ухудшение условий торговли, что негативно скажется на перспективах роста».

Прогнозируется, что экономика Монголии вырастет на 7.4 процента в этом году.

В этом, 2025 году, ожидается ускорение роста в горнодобывающей отрасли благодаря высокому уровню добычи угля и увеличению производства медного концентрата на месторождении Оюу-Толгой.

К числу позитивных относят восстановление сельского хозяйства после ущерба, причинённого дзудом, смягчение фискальной политики, реализация масштабных энергетических и инфраструктурных проектов, а также рост объема инвестиций, что будет способствовать развитию несырьевого сектора.

По мнению экспертов «Монголбанк», в январе текущего года инфляция составила 9,6%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце. Рост экономической активности и повышение заработной платы привели к более значительному, чем ожидалось, увеличению цен на услуги, аренду и импортные товары. Рост счетов за электроэнергию и связанные с этим последствия также способствовали росту инфляции.

В II- III-м кварталах прогнозируется рост внутренних цен на муку, мясо и мясные продукты, что подстегнет инфляцию на продовольственные товары. Рост внутреннего спроса и ослабление национальной валюты приведут к удорожанию как импортных, так и отечественных товаров, в результате чего общая инфляция сохранится на уровне двузначных чисел в течение всего года.

Внешнеэкономическая деятельность была успешной, а транспортный сектор продемонстрировал рост на 23.1%, другие услуги выросли на 8% благодаря внутреннему спросу, при этом сектор услуг обеспечил 4.8% общего экономического роста. Поступления от налогов улучшились благодаря росту экономической активности и импорта, чистые налоги на товары увеличились на 16.1%, что добавило 2 % пункта к росту.

Горнодобывающая отрасль показала прирост на 10.8% благодаря добыче угля, достигшей 100 миллионов тонн, и рост объёмов производства меди и золота на месторождении Оюу-Толгой. В то же время сельское хозяйство сократилось на 28.7% в связи с прошлогодним массовым падежом скота.

В среднесрочной перспективе сфера строительства текущих проектов будет влять на темпы экономического роста до 2026 года, однако с 2027 года ожидается снижение внешнего спроса, сокращение объема инвестиций и ухудшение условий торговли, что негативно скажется на перспективах роста.

источник: MiddleAsianNews

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