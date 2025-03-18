Проводится аудит финансовой отчетности монгольских политических партий

CentralAsia (MNG) - Статья 37.2 Закона о политических партиях обязывает политические партии представлять свои годовые финансовые отчеты в Генеральную избирательную комиссию до 10 февраля 2025 года. Из 37 политических партий, зарегистрированных в Верховном суде, 27 представили свои итоговые финансовые отчеты в установленные законом сроки.

Согласно Закону о политических партиях, проводится трехэтапная проверка финансовой отчетности партий, а аудиторский орган выдает заключение по годовой финансовой отчетности указанных 27 партий до 15 марта 2025 года.

Генеральная избирательная комиссия проверяет, соответствуют ли финансовые отчеты с заключением проверенного юридического лица требованиям, установленным в законе. Затем Генеральная избирательная комиссия представит отчет в Национальную аудиторскую службу до 5 апреля.

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