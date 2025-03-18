Монголия рассчитывает на третьих соседей в вопросах энергетической реформы

CentralAsia (MNG) -

Монголия планирует широкомасштабную реформу энергетики с целью диверсификации источников энергии, улучшения энергетической инфраструктуры и снижения загрязнения воздуха. Планы реформы энергетики Монголии зависят не только от поддержки непосредственных соседей России и Китая, но и ее «третьих соседей» — стран, отличных от России и Китая, — таких как Великобритания, Франция, Индия и Австралия. План включает 14 мегапроектов, увеличение иностранных инвестиций в энергетический сектор, расширение партнерских отношений с третьими соседями, расширение бизнес-возможностей в области хранения аккумуляторов и увеличение установки ветряной и солнечной энергии.

Монгольские политики приступают к энергетической реформе, направленной на диверсификацию источников энергии и решение таких вопросов, как улучшение энергетической инфраструктуры и снижение загрязнения воздуха. Правительство предложило «14 мегапроектов», которые потребуют поддержки со стороны непосредственных соседей Монголии — России и Китая — и также сильно зависят от других стран в плане финансовой и технической помощи. Эти области являются неотъемлемым аспектом перехода Монголии к энергетической реформе.

Энергетическая реформа становится все более важной темой интереса среди политических экспертов наряду с зарубежными партнерами Улан-Батора. Потребность Монголии в энергетической реформе больше не заключается исключительно в том, следует ли Монголии диверсифицировать свои источники энергии — теперь это вопрос скорости перехода и обсуждения механизмов, которые привлекут инвестиции и финансовую поддержку.

В последние годы монгольской общественности стало ясно, что периодические перебои с электроэнергией в сочетании со смертями и болезнями, вызванными экстремальным загрязнением воздуха, становятся все более распространенными. Среди общественности растет мнение о необходимости перекалибровки энергетической системы.

Коалиционное правительство во главе с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем осознает необходимость решения энергетических проблем Монголии. Правительство будет придерживаться долгосрочной стратегии развития Монголии «Vision 2050» при реализации Государственной политики в области энергетики на 2015–2030 годы. Для Улан-Батора увеличение участия третьих соседей имеет первостепенное значение для достижения большей диверсификации источников энергии. Направление иностранных инвестиций в энергетический сектор, расширение бизнес-возможностей в области хранения аккумуляторов и установки ветряных и солнечных батарей имеет решающее значение.

«Третьи соседи» — страны, не входящие в состав Китая и России, — являются центральными участниками энергетического перехода Монголии. Например, Соединенное Королевство одобрило 11 проектов с финансированием в размере 460 миллионов долларов США, нацеленных на энергетический переход и другие сектора. Фонд действий по миграции будет работать над проектом «Монголия — контракты на энергоэффективность для модернизации жилых зданий в городе Улан-Батор» для улучшения изоляции и энергоэффективности в старых многоквартирных домах.

Европейский союз активно финансирует энергетический сектор Монголии с Европейским банком реконструкции и развития. Партнерство ЕС нацелено на «большую надежность сети и поддержку возобновляемой генерации» Монголии. Монголия также сотрудничает с Финляндией как ведущей страной в области возобновляемой энергии.

Хотя Монголия стремится диверсифицировать свои источники энергии и перейти на возобновляемые источники энергии, ее экономика продолжает зависеть от экспорта природных ресурсов. В 2024 году прямые иностранные инвестиции в Монголию выросли до $177 млн, что выше, чем в предыдущие годы. В условиях роста инвестиций в зеленую энергетику экономика Монголии продолжает зависеть от ее минеральных богатств.

Но для правительства Монголии важно привлечь больше инвестиций, особенно в инфраструктуру возобновляемой энергии. Поскольку экспорт критически важных минералов становится все более актуальным, прямые иностранные инвестиции можно перенаправить на эти новые инициативы. Тем не менее, экспорт горнодобывающей продукции продолжит оставаться экономической линией жизни Монголии. Единственное беспокойство заключается в том, что если Китай прекратит импортировать уголь из Монголии, Улан-Батору понадобится другая стратегия. Вот почему экономическая диверсификация — даже в горнодобывающем секторе — имеет решающее значение.

В 2023 году чистая энергия внесла рекордные 11,4 трлн юаней (1,6 трлн долларов США) в экономику Китая, став ключевым драйвером экономики Китая. Эти заметные сдвиги могут повлиять на отношения между Монголией и Китаем в горнодобывающей промышленности.

Хотя Монголия экспортирует 90 процентов своего угля в Китай, для политиков важно направить определенные китайские инвестиции в необходимые сектора. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Пекином станет для Монголии возможностью обучения на рынке важнейших полезных ископаемых и чистой энергии.

Россия будет играть иную роль в энергетической реформе Монголии. Россия продолжит рассматривать Монголию как крупного покупателя энергии и, вероятно, сохранит эти отношения даже с направлениями Улан-Батора в области возобновляемой энергии.

Россия и Китай — оба всеобъемлющие стратегические партнеры Монголии — должны будут поддержать усилия Улан-Батора по улучшению его энергетической инфраструктуры, диверсификации источников энергии, одновременно помогая развитию чистой и возобновляемой энергии. Помимо опоры на своих двух соседей, Монголия в настоящее время присматривается к странам Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока для новых партнерств.

В ближайшие годы диверсификация источников энергии в Монголии, переход на возобновляемые источники энергии и ускорение инвестиций бизнеса в энергетику по-прежнему будут ключевыми приоритетами. Третьи соседи Монголии, включая Индию, Францию ​​и Австралию, уже имеют мегапроекты в нефтепереработке, разведке и добыче урана, включая один из крупнейших в мире медных рудников с Rio Tinto. Новые партнерства с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном представляют собой расширение двусторонних отношений.

Для полной реализации предложения Улан-Батора по энергетической реформе потребуются годы. Пока необходимая инфраструктура не будет создана и полностью не заработает, Монголия продолжит зависеть от угольной энергетики. На геополитическом уровне успех Монголии в энергетическом переходе также будет зависеть от стабильности региона и того, куда направляются финансовые потоки.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке.

перевод: Татар С.Майдар

источник: East Asia Forum

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