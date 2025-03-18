США могут признать Крым территорией России, - СМИ

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России, cообщило издание Semafor со ссылкой на два источника. По их словам, этот шаг может стать частью будущего мирного соглашения о прекращении боевых действий на Украине.

По словам собеседников Semafor, в американской администрации обсуждают обращение к ООН с просьбой также признать Крым российской территорией.

Дональд Трамп говорил, что во время предстоящего 18 марта телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить территориальные вопросы. Сегодня, 17 марта, Белый дом сообщил, что США обсуждают с Украиной, «где будет проходить граница украинских территорий после установления мира».