Израиль разбомбил школу в Газе, более 100 человек убиты, - Рейтер

- Азия и мир, происшествия
- 8:55, 18 марта 2025
- Просмотров: 279
CentralAsia (CA) - Агентство Reuters со ссылкой на источники в медицинских службах сектора Газа сообщило, что в результате авиаударов армии Израиля по анклаву погибли по меньшей мере 100 человек, и среди жертв велико число детей.
AFP со ссылкой на спасателей сообщает о 66 погибших и 150 раненых.
По данным Reuters, удары израильской армии пришлись по школе Аль-Табиин, где укрывались переселенцы из центрального района Аль-Дарадж. Под воздушные атаки ЦАХАЛ также попали районы Маваси и Хан-Юнис.
Армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа ночью 18 марта, обвинив палестинское движение «Хамас» в отказе от предложения США на продление режима прекращения огня, который действует с 19 января. Власти США были заранее уведомлены о сегодняшних намерениях Израиля.
«Хамас» обвинил Израиль в срыве договоренностей, предупредил об опасности для заложников и призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию с требованием от Израиля остановить бомбардировки.