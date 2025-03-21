Воздух в самой загрязненной столице мира еще хуже, чем считалось, - исследование

Загрязнение воздуха в Нью-Дели // Prami.ap90, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

CentralAsia (CA) - Загрязнение воздуха в Нью-Дели сильнее, чем предполагалось ранее: частицы, поглощающие водяной пар в атмосфере, приводят к тому, что уровень твердых частиц в городе недооценивается на 20 %, показало новое исследование.

Гигроскопичность вызывает разбухание мелких твердых частиц (PM1), снижая эффективность пробоотборников и приводя к недооценке, причем наибольшее занижение расчетных концентраций происходит в зимние утренние часы пик, когда влажность наиболее высока и загрязнение наиболее сильно.

В отличие от этого, исследование показывает, что в сезон муссонов смещение незначительно из-за вымывания гигроскопических частиц сильными дождями - смещение более выражено во время сильного загрязнения, причем недооценка растет экспоненциально с увеличением влажности.

Ученые из Бирмингемского университета сделали вывод, что загрязнение PM1 в городе хуже, чем считалось ранее, но предоставляет корректирующие инструменты для будущих исследований, чтобы лучше оценить уровень твердых частиц.

Неточности измерений из-за гигроскопического роста существенны для Нью-Дели из-за высокого содержания воды в аэрозольных частицах, которое может составлять до 740 мкг/м³ воды и является самым высоким в мегаполисах по всему миру.

Исследование предполагает, что контроль выбросов от сжигания биомассы и бытовых источников, которые выделяют высокогигроскопичные виды хлора, может эффективно улучшить качество воздуха и уменьшить это смещение, что также улучшит понимание качества воздуха.

Ученые призвали проводить больше натурных наблюдений за PM2.5 и PM10, чтобы получить более полное представление о загрязнении воздуха в Дели.

В исследовании выявлено несколько сезонных колебаний:

Зима (декабрь - январь) : Наиболее значительное занижение (до 20%) происходит в утренний час пик (8-9 часов утра) из-за высокой влажности (90%) и неглубокого планетарного пограничного слоя — самой низкой части атмосферы, где поверхность Земли влияет на ветер, температуру и влажность.

: Наиболее значительное занижение (до 20%) происходит в утренний час пик (8-9 часов утра) из-за высокой влажности (90%) и неглубокого планетарного пограничного слоя — самой низкой части атмосферы, где поверхность Земли влияет на ветер, температуру и влажность. Весна (февраль-март) : Вторая по величине дисперсия наблюдается в утренний час пик при средней относительной влажности (RH) 80 %, что приводит к занижению на 8,6 %.

: Вторая по величине дисперсия наблюдается в утренний час пик при средней относительной влажности (RH) 80 %, что приводит к занижению на 8,6 %. Муссон (июль - сентябрь) : Несмотря на высокую влажность (85 %), погрешность минимальна из-за вымывания гигроскопических частиц частыми дождями.

: Несмотря на высокую влажность (85 %), погрешность минимальна из-за вымывания гигроскопических частиц частыми дождями. Лето (апрель - июнь): Самый сухой сезон с относительной влажностью от 28% до 50%, что приводит к незначительной погрешности из-за ограниченного роста гигроскопических частиц.

Нью-Дели признан самой загрязненной столицей мира, где качество воздуха угрожает здоровью 33 млн жителей. Твердые частицы являются доминирующим загрязняющим веществом, ответственным примерно за 10 000 преждевременных смертей в год. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень PM1 в Нью-Дели в 24 раза превышает рекомендуемые безопасные уровни, хотя и основан на заниженных данных наблюдений.

Загрязнение воздуха в Нью-Дели (Prami.ap90, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)