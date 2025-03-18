Россия и Таджикистан планируют увеличить товарооборот в 2,5 раза к 2030 году

CentralAsia (TJ) - Россия и Таджикистан планируют увеличить товарооборот в 2,5 раза к 2030 году. Профильные ведомства двух стран разработали план мероприятий по увеличению двустороннего товарооборота.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом. В Москве прошли российски-таджикистанские переговоры.

По их итогам президент России Владимир Путин сказал, что отношения между Россией и Таджикистаном носят стратегический, партнёрский и союзнический характер.

«Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг полутора миллиардов долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работает свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наши капиталовложения составляют 1,6 миллиарда долларов», - сказал он.

Путин отметил, что страны практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчётах.

Президент России напомнил , что в России живут и работают порядка миллиона граждан Таджикистана. «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», - сказал он.

Также он отметил успешно реализуемый совместный проект школьного обучения на русском языке. Речь идёт о пяти школах в Душанбе и других таджикистанских городах, в которых по российским образовательным программам и стандартам обучается порядка 5,5 тысячи учеников. В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в прошлом году в Таджикистан для преподавания направлено почти 100 педагогов из России.

«Сегодня в Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю начала строительства при участии России Международного образовательного центра для одарённых детей и нового здания Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Мы с Эмомали Шариповичем приняли в ней участие по видеосвязи. Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут ещё одним символом дружбы народов России и Таджикистана», - сказал он.

Также Владимир Путин напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и президент Таджикистана принял приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве.

В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что стороны договорились о подготовке межправительственного плана мероприятий до 2030 года по увеличению объёмов взаимной торговли. Достигнуты договорённости об активизации совместной работы в области промышленной кооперации.

«Как перспективное направление сотрудничества мы отметили агропромышленный комплекс. В этом контексте мы предложили российской стороне активизировать шаги по созданию в Таджикистане предприятий по переработке аграрной продукции, в частности овощей и фруктов, хлопка-сырца, кожи и шерсти. Была подчёркнута готовность таджикской стороны к расширению экспорта на рынки России экологически чистой аграрной продукции», - сказал он.

По его словам, целесообразно проработать вопрос проведения экспертами двух стран экспедиции для изучения состояния наших ледников. Сегодня под воздействием последствий изменения климата наблюдается тревожная тенденция ускоренного таяния ледников Таджикистана, которые являются источником формирования до 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии.

Он сказал, что стороны удовлетворены результатами переговоров. «Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства», - добавил Эмомали Рахмон.

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