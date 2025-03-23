Бремя сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных экстремальной жарой в Австралии, увеличится более чем в два раза к 2050 году

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CentralAsia (CA) - По результатам исследования, опубликованного в European Heart Journal, из-за жаркой погоды жители Австралии ежегодно теряют в среднем почти 50 тыс. лет здоровой жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Это составляет около 7,3% от общего бремени болезней и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования также предполагают, что эта цифра может удвоиться или даже утроиться к середине века, если мы сохраним текущую тенденцию выбросов парниковых газов. Авторы исследования отмечают, что, поскольку риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при повышении температуры, их выводы также актуальны для людей во всем мире.

Исследованием руководил Пенг Би, профессор общественного здравоохранения и экологической медицины из Университета Аделаиды (Австралия). Он сказал: «Когда погода жаркая, наше сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы помочь нам охладиться. Эта дополнительная нагрузка может быть опасной, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многие из нас испытали на себе, как потепление климата может ухудшить наше самочувствие, особенно во время длительных периодов сильной жары. Однако до сих пор точно не известно, сколько людей живут с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями или умирают раньше времени из-за повышения температуры, и нам необходимо понять, как это бремя будет увеличиваться в будущем».

Исследователи использовали показатель, называемый «годы жизни с поправкой на инвалидность», который определяет количество лет здоровой жизни, потерянных в результате болезни или смерти.

Чтобы рассчитать текущее влияние высоких температур, исследователи использовали данные из австралийской базы данных Burden of Disease Database о заболеваемости или смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в период с 2003 по 2018 год. Затем они использовали статистическую модель, чтобы рассчитать, сколько сердечно-сосудистых заболеваний или смертей может быть связано с жаркой погодой в разных частях Австралии и в стране в целом. Это показало, что в среднем 49 483 года здоровой жизни ежегодно теряется из-за сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жаркой погодой. Большинство из этих лет были потеряны из-за смерти, а не из-за болезни. Затем исследователи использовали свою модель для изучения вероятного влияния изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов в будущем. Они использовали два сценария изменения климата, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата: сценарий, при котором выбросы стабилизируются, и сценарий с постоянным ростом выбросов.

Модель показала, что к 2030 году количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных жаркой погодой, увеличится на 83,5%, достигнув 90 779,7 летальных исходов, согласно сценарию RCP4.5. К 2050 году ожидается дальнейшее увеличение этого показателя до 139 828,9 DALY, т.е. на 182,6%. При более суровом сценарии RCP8.5 прогнозируется увеличение числа DALY на 92,7% до 95 343,0 DALY в 2030 г. и на 225,6% до 161 095,1 DALY в 2050 г.

Как говорят авторы исследования, исследование объединяет несколько ключевых факторов - изменение климата, демографические сдвиги и стратегии адаптации — и дает полную картину бремени заболеваний в Австралии.

Хотя исследование посвящено Австралии, фундаментальная связь между повышением температуры и увеличением сердечно-сосудистого риска была зафиксирована во всем мире, говорят авторы исследования.

Хотя конкретные риски могут варьироваться в зависимости от местных климатических условий, демографических характеристик населения и уровня адаптации, общая тенденция — повышение температуры приводит к увеличению бремени сердечно-сосудистых заболеваний — вероятно, актуальна во многих частях мира. Модель также показывает, что можно резко снизить влияние высокой температуры на сердечно-сосудистые заболевания с помощью стратегий, помогающих людям адаптироваться к более жаркой погоде.