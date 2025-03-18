На юге Казахстана сохраняется теплая погода под влиянием антициклона, - Казгидромет
CentralAsia (KZ) - Большая часть Казахстана будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается без осадков, солнечная погода, сообщает Казгидромет.
Лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. Ожидаются туманы.
На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до -3…+5, днем до +5…+16, в центре ночью до -3…+5, днем до +5…+20, на востоке страны ночью до -7…+5, днем до +3…+16, на западе понижение ночью до -5…+5, днем до +5…+18, на юге, юго-востоке повышение ночью до +5…+13, днем до +22…+30.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения