На юге Казахстана сохраняется теплая погода под влиянием антициклона, - Казгидромет

CentralAsia (KZ) - Большая часть Казахстана будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается без осадков, солнечная погода, сообщает Казгидромет.

Лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. Ожидаются туманы.

На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до -3…+5, днем до +5…+16, в центре ночью до -3…+5, днем до +5…+20, на востоке страны ночью до -7…+5, днем до +3…+16, на западе понижение ночью до -5…+5, днем до +5…+18, на юге, юго-востоке повышение ночью до +5…+13, днем до +22…+30.

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