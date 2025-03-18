Чехия предлагает ЕС купить «Радио Свобода», которое потеряло финансирование США

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на встрече европейских глав МИД 17 марта предложил рассмотреть различные пути поддержки «Радио Свобода», которое администрация Дональда Трампа лишила финансирования. Об этом он сказал в комментарии «Европейской правде».

Липавский сказал, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам поднял ситуацию с «Радио Свобода», чтобы увидеть, «видят ли наши партнеры ценность в продолжении» его работы.

«Мы (Евросоюз), безусловно, видим – и если мы видим в нем («Радио Свобода») ценность, то есть смысл рассмотреть пути обеспечения его будущего, в частности возможность его покупки», – добавил чешский министр.

Отмена финансирования «Радио Свобода», как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование «Радио Свобода», но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование «Радио Свобода» и фактическую остановку вещания «Голоса Америки», заявили, что это будет играть на руку общим врагам.

Ян Липавский также заявил, что финансирование пражского вещателя обойдется в около 120 миллионов евро ежегодно.