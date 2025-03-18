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Премьер Канады пригласил Владимира Зеленского на саммит G7 
Марк Карни
Марк Карни

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит «большой семерки» (G7), который пройдёт 15-17 июня, пишет DW.

Карни, вступивший в должность главы правительства на минувшей неделе, беседовал с украинским лидером 16 марта. «Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне», - сказал он.

Марк Карни сообщил, что в ходе разговора Зеленский предоставил ему обновленную информацию об обороне Украины и глобальных усилиях по укреплению мира. «Канада решительно поддерживает борьбу Украины за свободу против российской агрессии», - добавил он.

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