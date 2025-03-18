Президент Казахстана провёл заседание Совета безопасности

CentralAsia (KZ) - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Казахстана. Об этом 18 марта сообщает Акорда.

Были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году «Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы», принятого для реализации cтратегии национальной безопасности.

Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов Казахстана была представлена информация по достижению основных показателей. Обсуждены вопросы, требующие проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.

«Реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом», - заявил Токаев

Также была заслушана информация председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ермека Сагимбаева о принимаемых мерах по снижению рисков террористических и экстремистских проявлений, укреплению антитеррористической защищенности.

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