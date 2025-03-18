Макрон поддержал 30-дневное прекращении огня в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею о 30-дневном прекращение огня в Украине. Об этом он заявил в социальной сети «X».

«Оружие должно замолчать. Зверства и диверсии должны прекратиться. Депортированные украинские дети должны быть воссоединены со своими семьями. Все это – условия, которые Россия должна выполнить. И я уверен в приверженности президента Трампа этому делу», - заявил Макрон.

Также он добавил, что необходимо представить конкретный план мира, который обеспечит надежные гарантии безопасности для Украины.

«Президент Зеленский проявил мужество, приняв предложение США о 30-дневном прекращении огня. Теперь очередь за Россией – ей предстоит доказать, что она действительно хочет мира», - добавил президент Франции.