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Российские силы ПВО за ночь сбили 46 украинских БПЛА
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские ПВО в ночь на 18 марта сбили 46 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны России.

Больше всего атаке подверглась Белгородская область, над её территорией сбили и перехватили 41 БПЛА, над Курской и Брянской областями — по 2 БПЛА и 1 над Орловской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своём Telegram-канале, что утром 18 марта обстановка на территории региона остается сложной.

«Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области», - сообщил он в видеоролике. Также он добавил, что все службы находятся на рабочих местах и занимаются обеспечением безопасности жителей.

Со своей стороны губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил утром 18 марта, что в результате ночной атаки на регион двух БПЛА самолетного типа пострадавших и разрушений нет.

Губернаторы Орловской и Курской областей к моменту публикации не сообщали никаких подробностей атак на регионы.

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