Сегодня ожидается телефонный разговор Путина и Трампа, - Песков

- Азия и мир, политика
- 15:51, 18 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 18 марта в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет INTERFAX.RU.
«Действительно, это будет с 16 до 18 по московскому времени», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным», - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что «есть большое количество вопросов, связанных с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений, по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам», - подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь Путина добавил, что информирование итогов разговора будет оперативным.