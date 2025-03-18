В Казахстане создано Агентство по атомной энергии, его возглавил Алмасадам Саткалиев

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев создал Агентство Казахстана по атомной энергии. Соответствующий указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» подписал президент РК, пишет Акорда.

Агентство будет непосредственно подчинено и подотчетно президенту РК. Ему переданы функции и полномочия Министерства энергетики РК в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Другим указом Касым-Жомарт Токаев назначил главой агентства Саткалиева Алмасадама Майдановича, освободив от ранее занимаемой должности.

Резюме

Алмасадам Саткалиев — казахский политик, учёный, доктор экономических наук, министр энергетики Казахстана. Родился 31 октября 1970 года в городе Алматы.

Образование:

Казахский государственный университет имени аль-Фараби. (1992). Профессия - Механик

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2013 г.), магистр экономики.

Назарбаев Университет, Высшая школа бизнеса (2015), Магистр делового администрирования для менеджеров.

Стэнфордский университет, Высшая школа бизнеса (2016), программа для руководителей

Карьера

• 1992 - 1997 гг. - директор ТОО «ТаССаТ»

• 1997 - 2001 гг. - начальник отдела управления проектами АО «Казтрансойл».

• 2001 - 2006 гг. - первый вице-президент АО KEGOC

• 2006 - 2007 гг. - директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Самрук».

• 2007 год - вице-министр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

• 2007 - 2011 гг. - председатель правления АО KEGOC

• 2011 - 2012 гг. - управляющий директор АО «Самрук-Казына»

• 2012 - 2018 гг. - председатель правления АО «Самрук-Энерго».

• 2018 год - заместитель председателя ЗТБ KAZENERGY.

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