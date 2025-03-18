ХАМАС заявил о более 400 погибших после возобновления Израилем массированных ударов по сектору Газа

CentralAsia (CA) - Израильские военные ночью сообщили, что наносят удары по сектору Газа после того, как переговоры о продлении прекращения огня не привели к соглашению, пишет Би-би-си.

Управляемое ХАМАС Министерство здравоохранения утром заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

«В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - заявили в Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет.

В сообщении канцелярии премьер-министра Израиля сказано, что Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение «принять решительные меры» против ХАМАС. План ударов «был представлен Армией обороны Израиля на выходных и одобрен политическим руководством», говорится в заявлении.

«Это произошло после неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также отказа от всех предложений, полученных от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников, — заявил офис Нетаньяху. — В данный момент ЦАХАЛ атакует цели террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа для достижения целей войны, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников, живых и мертвых».

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о перемирии, которое вступило в силу 19 января.

Позднее представитель группировки заявил, что Израиль решил пожертвовать своими заложниками, возобновив боевые действия и нарушив период относительного спокойствия.

ХАМАС пока не объявил о возобновлении войны, призвав посредников и ООН вмешаться.

Это самая крупная волна авиаударов в секторе Газа с момента начала прекращения огня 19 января.

Первый этап соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Катара, Египта и США, вступил в силу 19 января после более чем 15 месяцев боевых действий в секторе Газе, начавшихся после нападения ХАМАС на Израиль.

Срок первого этапа соглашения истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия будут согласованы, однако этого не произошло, пишет издание.

В свою очередь Reuters процитировал координатора ООН по гуманитарным вопросам на палестинской территории Муханнада Хадиа, который назвал израильские удары по сектору Газа «бессовестными»: «С раннего утра по сектору Газа прокатилась волна авиаударов. Это бессовестно. Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня».