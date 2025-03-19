Выставка «Чингисхан» привезла в Прагу редкие монгольские сокровища

// oto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе в Национальном музее Праги открылась крупная выставка, посвященная легендарному монгольскому правителю Чингисхану. Демонстрируя более 260 редких экспонатов из Монголии, многие из которых редко встречаются за рубежом, выставка включает в себя необычайную изюминку — уникальное деревянное конское седло из Великой Монгольской империи.

// Photo: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Выставка под названием «Чингисхан» переносит посетителей в мир великого завоевателя и его империи в первой четверти XIII века и в века до и после. В историческом здании Национального музея выставлены редкие золотые украшения, оружие, одежда, ритуальные маски, картины, керамика и конное снаряжение той эпохи, что дает возможность заглянуть в могущество и культуру монголов.

Артефакты были предоставлены Чехии в порядке исключения Национальным музеем Чингисхана в Улан-Баторе и Институтом археологии Монгольской академии наук. Выставку лично открыл Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа вместе со своим чешским коллегой Петром Павлом.

Экспозиция, занимающая три выставочных зала, включает сокровища из монументальных подземных гробниц правителей гуннов, оружие и кавалерийское снаряжение грозных монгольских всадников, а также артефакты, дающие представление о духовных верованиях, повседневной жизни и личных историях древних монголов.

Самый редкий экспонат — сохранившееся деревянное конское седло второй половины XIII века. Куратор Павла Губачкова делится подробностями:

«Седло сделано из дерева, привязано деревянными веревками. Оно было найдено на месте захоронения вместе с мумией его всадника. Обнаружено в скале, поэтому оно так хорошо сохранилось. Монгольское седло имеет свои уникальные характеристики, как и монгольские лошади. Они меньше, коренастые, но также невероятно выносливые — качества, которые сыграли решающую роль в длительных походах и сражениях монгольской армии».

Выставка не только освещает жизнь и завоевания Чингисхана, но и демонстрирует уникальные артефакты из собственной коллекции Национального музея. Одним из выдающихся экспонатов является чешский перевод «Сокровенное сказание монголов», важнейшего исторического документа о жизни Чингисхана, переведенного Павлом Поучей в 1955 году. Зденек Шамал, глава Музея азиатской, африканской и американской культур Напрстека, объясняет:

«Сокровенное сказание монголов — замечательный источник, поскольку изначально она предназначалась для передачи только устно. Однако в начале XIV века она была переписана на китайский язык. Перевод Поуча особенно примечателен, поскольку он был одним из первых ученых, которые взялись за такой проект в 1950-х годах».

Выставка открыта в историческом здании Национального музея на Вацлавской площади до 22 июня. Тем временем директор музея уже подписал еще одно соглашение с Монголией, на этот раз в сотрудничестве с Академией наук страны, о будущей выставке под названием «Динозавры: драконы из Монголии».

источник: MiddleAsianNews

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