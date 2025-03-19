Монгольская компания экспортирует облачные технологии в Узбекистан

CentralAsia (MNG) -

14 марта 2025 года Fibo Cloud, монгольская компания облачных технологий, подписала соглашение о сотрудничестве по внедрению облачных технологий в Узбекистане с АО Uztelecom, ведущим телекоммуникационным оператором страны.

Это второй экспорт Fibo Cloud в Центральную Азию в области центров обработки данных. Два года назад в 2023 году Fibo Cloud сотрудничала с Transtelecom, одним из крупнейших центров обработки данных в Казахстане, для реализации проекта (cloud.ttc.kz).

В настоящее время в Узбекистане имеется два центра обработки данных Tier-3, и в ближайшие годы их планируется расширить до пяти. Представители двух стран обсудили возможность создания регионального цифрового рынка. В этой связи монгольские технологические компании имеют преимущество в том, что они поставляют свои продукты и услуги узбекским предпринимателям в форме PaaS (платформа как услуга) и легко осуществляют платежи без создания юридического лица.

Две компании начали сотрудничество в июне 2023 года и работали над проектами по данным, безопасности, надежности и локализации в течение двух лет. В частности, многочисленные услуги, включая внутреннюю систему идентификации пользователей и подключение к налоговой системе, доступны конечным пользователям через домен cloud.uztelecom.uz. Рынок облачных вычислений в Узбекистане быстро растет и, как ожидается, достигнет 202 миллионов долларов США в 2025 году. Ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом 28,43 процента с 2025 по 2029 год, а размер рынка достигнет 550,10 миллиона долларов США к 2029 году.

Компания Uztelecom с более чем 17 000 сотрудников и более чем 10 миллионами клиентов владеет 92 процентами высокоскоростной кабельной сети страны и получила 510 миллионов долларов США дохода в третьем квартале прошлого года, что на 13 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сети 5G внедрены во всех областных центрах Узбекистана.

источник: MiddleAsianNews

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