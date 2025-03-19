Монголия и Республика Корея откроют свои рынки и будут вести свободную торговлю

CentralAsia (MNG) -

Монголия подпишет соглашение об экономическом партнерстве с Южной Кореей в этом году.

«Предварительные исследования показали, что подписание этого соглашения выгодно для нашей страны. Поэтому мы подпишем соглашение. После встречи с владельцами бизнеса и получения ваших предложений мы проведем переговоры с Республикой Корея», — сказал Энх-Амгалан Лхагвабаяр, начальник отдела макроэкономической политики Министерства экономики и развития.

Те же условия будут предоставлены иностранным и отечественным гражданам, предприятиям и организациям. Однако только граждане и предприятия Монголии смогут предоставлять услуги, а сектора четко обозначены.

Будут предоставлены те же самые благоприятные условия, что и другим странам. Это принцип международной торговли. Не будет требоваться никаких квот, количественных ограничений или типов предприятий. В целях содействия конкуренции в данной области не будет создано более 2 филиалов.

Нет необходимости создавать представительство или офис для этой деятельности. Есть несколько ограничений, например, продажа лекарств должна осуществляться через представительство. Нет особых требований к национальности для должностей в совете директоров и исполнительном руководстве. По крайней мере 25% совета директоров являются гражданами Монголии.

Критериев эффективности для компании не будет. Не менее 50% сотрудников должны быть гражданами Монголии; Не будет требования использовать товары и материалы только от монгольских поставщиков или экспортировать товары и услуги на определенном уровне.

Наша страна включена в Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) Всемирной торговой организации. В приложении к этому соглашению четко указано, какие секторы не открыты для иностранных инвестиций.

Мы перечислили открытые и закрытые секторы в приложении к соглашению с Республикой Корея. Это означает, что другая сторона соглашения не взяла на себя обязательство свободно входить и работать в секторах, не перечисленных в приложении.

Страна выражает свою заинтересованность в инвестировании в наш горнодобывающий сектор. Проект соглашения может быть изменен в ходе переговорного процесса. С нашей стороны, ограничивая горнодобывающий сектор, мы закрываем его только для частного сектора страны. Этот сектор продолжает развиваться в нашей стране, и неясно, какие правила мы будем вводить в этом секторе в будущем. Поэтому этот сектор был полностью закрыт. Однако он открыт для государственных предприятий Республики Корея.

источник: MiddleAsianNews

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