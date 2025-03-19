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Монгольские дзюдоисты отправляются в Тбилиси для участия в четвертом турнире Большого шлема

CentralAsia (MNG) -  Четвертый турнир Большого шлема года, организованный Международной федерацией дзюдо (IJF), пройдет в Тбилиси, Грузия, 21-23 марта 2025 года.

В этом турнире зарегистрировались более 400 дзюдоистов из 53 стран. Среди турниров Большого шлема, проводимых в 2025 году, в Тбилиси наибольшее количество участников. Для сравнения, в Парижском Большом шлеме участвовало 50 стран, в Бакинском Большом шлеме — 36, а в Ташкентском Большом шлеме — спортсмены из 23 стран.

Сборная Монголии по дзюдо во главе с главным тренером Эрдэнэбаатаром Ууганбаяром и тренерами Нямлхагвом Пурэвдоржем, Болдбаатаром Чимэд-Ёндоном и Болдбаатаром Ганбатом отправилась в Тбилиси в составе 11 мужчин и 9 женщин.

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