Плата за отопление в Монголии значительно вырастет этой осенью

CentralAsia (MNG) - С октября 2025 года в Монголии значительно вырастут цены на отопление. В настоящее время тарифы на отопление за квадратный метр составляют:

506 тугриков в Улан-Баторе

648 тугриков в таких городах как Дархан, Эрдэнэт и Чойбалсан

С увеличением тарифа на 85% они вырастут до:

936 тугриков за м² в Улан-Баторе

1199 тугриков за м² в других городах.

Например, собственник квартиры площадью 76 м² в настоящее время за отопление платият 55 561 тугриков, а с повышением цен счёт за отопление вырастет примерно до 102 000 тугриков в месяц.

Тарифы на горячую воду также удвоятся — с 2806 до 5612 тугриков на человека в месяц.

Комиссия по регулированию энергетики сообщает, что стоимость производства тепла в настоящее время составляет 33 800 тугриков за гигакалорию, но фактическая стоимость составляет 63 000 тугриков за гигакалорию, что ещё больше оправдывает корректировку тарифов. Об этом сообщает gogo.mn.

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