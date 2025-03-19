1 октября в Улан-Баторе вступят в силу 11 новых стандартов

CentralAsia (MNG) - Хурал представителей граждан столицы Монголии пересмотрел стандарты города, чтобы обеспечить здоровую, безопасную и комфортную среду проживания для граждан, и 16 новых стандартов вступят в силу 1 октября 2025 года.

На данный момент действуют 38 стандартов, утвержденных в 2022 году, и 14, утвержденных в 2023 году.

«Юридические лица, осуществляющие деятельность на территории столицы, обязаны соблюдать генеральный план развития города и градостроительные нормативы независимо от форм собственности. Согласно новому положению, «все местные административные организации столицы должны работать над обеспечением внедрения градостроительных нормативов». Градостроительные нормативы внедряются на четырех этапах: проектирование, исполнение, приемка и использование. Например, на этапе проектирования городские нормативы отражаются в тендерной документации, от архитектурно-планировочной до рабочей документации, а на этапе строительства соблюдаются. Мы работаем с профильными организациями в девяти районах по получению информации о строительных и других проектах, которые будут реализованы за счет бюджетных средств в текущем году, и предоставляем инженерно-техническим специалистам подрядных организаций методики внедрения градостроительных нормативов», — сказал Гэрэлт-Од Эрдэнэбаяр, старший специалист по городским стандартам Департамента городского развития и городских стандартов.

Гэрэлт-Од Эрдэнэбаяр

Новые стандарты включают:

Общие требования гигиены и безопасности кладбищ

Требования к охране источников питьевой воды

Общие требования к ограждениям, безопасным для диких животных, в кемпингах и на государственных особо охраняемых территориях

Требования к созданию прудов, сбору и повторному использованию дождевой воды

Требования к внешнему и внутреннему оформлению зданий общеобразовательных школ

Требования к внешнему и внутреннему оформлению дошкольных образовательных учреждений

Типовое проектирование энергоэффективных жилых зданий

Общие требования к внешнему оформлению детских летних лагерей

Рекомендации по планировке общественных детских садов

Требования к утеплению, внешнему оформлению фасадов и кровле жилых зданий

Общие требования к пассажирским вестибюлям на остановках/станциях общественного транспорта

Общие требования к планировке городских дорог

Требования к содержанию дорог и дорожного хозяйства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения