Семь монгольских предприятий приняли участие в выставке Foodex Japan 2025. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Семь монгольских предприятий приняли участие в международной торговой выставке «Foodex Japan 2025», которая прошла в Токио, Япония, с 11 по 14 марта 2025 года.

Отмечая свое 50-летие, выставка Foodex представила более 3000 брендовых товаров от производителей из более чем 70 стран.

Представляя Монголию, национальные производители представили следующие бренды: ООО «Хаан Жимс» представило Хуба Хаяа, ООО «Норд Роуд» представило Хушхан, ООО «Булган Мах Маркет» представило продукцию из конины, ООО «Цагаан Асгат» представило Шимийн Охь, ООО «Takarajima Japan» представило продукцию из облепихи, ООО «Витафит Инвест» представило морковный сок и пюре, а «MACU Cheese» представила молочную продукцию.

Помимо демонстрации своей продукции, участники традиционно обмениваются опытом с компаниями той же отрасли и расширяют свои международные деловые связи. За последние 50 лет выставка привлекла более 80 000 участников и обслужила более 4 миллионов покупателей, способствуя расширению деловой активности.

Целью выставки 2025 года было продвижение монгольской продукции, ее представление на японском рынке и выход на потребителей в третьих странах. В мероприятии приняли участие представители Департамента реализации политики пищевой промышленности Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, Агентства малого и среднего предпринимательства (Агентство МСП) и Посольства Монголии в Токио, Япония.

источник: MiddleAsianNews

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