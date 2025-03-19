Телефонный разговор с Путиным был очень хорошим и продуктивным, - Трамп

CentralAsia (CA) - 18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Дональд Трамп написал итоги разговора с Путиным: «Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Обсуждались многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что гибнут тысячи солдат, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс вступил в полную силу, и мы, надеюсь, во имя всего человечества, доведем дело до конца!».