Булгантуяа приняла посла Республики Узбекистан в Монголии

CentralAsia (MNG) - 18 марта 2025 года заместитель Спикера Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Монголии по совместительству Фархода Арзиева. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам расширения и укрепления сотрудничества между законодательными органами двух стран, углубления взаимодействия в сфере торговли, экономики, образования и культуры.

Посол Фарход Арзиев выразил приверженность поддержке реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Республику Узбекистан в 2024 году.

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