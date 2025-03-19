Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, - Зеленский

CentralAsia (CA) - «Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 «шахедов» в нашем небе работает ПВО», - написал 19 марта президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, есть попадание и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание «шахеда» в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской.

Именно такие ночные атаки России рушат нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира.

Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы ответный мир отверг любые попытки Путина затянуть войну.

Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа по гарантиям безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир», - написал Зеленский.

Ранее, комментируя первую информацию о разговоре президента Трампа с главой России и возможности приблизить завершение войны, Зеленский сказал следующее: «Украина готова к необходимым шагам, но сейчас готовность должна продемонстрировать именно Россия, потому что именно Россия затягивает войну и доказывает, что война нужна только Москве».