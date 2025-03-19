Трамп и Путин говорили о прекращения огня в Украине. Этот конфликт никогда не должен был начаться, - пресс-секретарь Белого дома

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CentralAsia (CA) - 18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала заявление по данной встрече:

«Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и сокровища, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов. Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть давно закончен искренними и добросовестными мирными усилиями.

Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке. Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов.

Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения его максимально широкого применения.

Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились с тем, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира».