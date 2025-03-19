Узбекистан подписал соглашение с ЕС по спутниковому интернету

CentralAsia (UZ) - 18 марта еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела посетил Ташкент и встретился с министром цифровых технологий Шерзодом Шерматовым для обсуждения расширения доступа к быстрому и безопасному интернету, сообщает пресс-служба представительства ЕС в стране.

Согласно информации, в ходе встречи стороны подписали соглашения по двум стратегическим проектам в сфере телекоммуникаций, финансируемым Евросоюзом. Также оба соглашения входят в европейскую программу спутникового интернета для Центральной Азии (TEI Digital Connectivity).

В частности, в договоренностях участвуют провайдер спутниковой связи SES, агентство технического сотрудничества Expertise France и Европейский инвестиционный банк. Первое преследует цель улучшения цифровой инфраструктуры и интеграции. Инициативу под названием «Связь для Центральной Азии» (C4CA) запустили для удовлетворения спроса на цифровые решения, которые поспособствуют укреплению связей между странами региона.

Вторым стало соглашение о «Спутниковой взаимосвязанности для сообществ отдаленных регионов». Данный проект касается высокоскоростного доступа в интернет для сельских и изолированных поселений, что даст им возможность использовать цифровые возможности в образовании, медицине и экономике.

Как отметил еврокомиссар, грант ЕС и кредит ЕИБ помогут компании SES развернуть спутниковые технологии и наземные терминалы для подключения к интернету отдалённых регионов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Отмечается, что соглашение также предусматривает работу над политикой и законодательной базой в сфере спутниковой связи, поскольку эти компоненты составляют укрепление цифровой устойчивости и стимулирования экономического роста.

Также Йозеф Сикела сообщил, что запуск софт-компонента, а именно создание нормативно-правовой базы для спутникового интернета, уже начался. Так, с 2025 года специалисты планируют приступить к развертыванию станций для спутниковой цифровой связи в отдаленных регионах. Для этого на территории страны разместят региональный спутниковый шлюз. Планируется, что это обеспечит стране независимость от цифровой связи соседних стран, особенно в кризисных связях, а также позволит стать хабом для двух других стран-участниц проекта — Кыргызстана и Таджикистана.