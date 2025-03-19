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Мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции

CentralAsia (CA) -  Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), задержан и доставлен в суд в сопровождении полиции, передает CNN Türk.

По данным телеканала, в рамках расследования в отношении Имамоглу были выданы ордера на задержание 100 человек, в том числе советника мэра по связям с прессой Мурата Онгуна. В резиденции Имамоглу в районе Сарыер прошли обыски.

Газета Sabah ранее анонсировала масштабную антикоррупционную операцию в Стамбуле, связанную с тендерами и контрактами.

С начала года в отношении Имамоглу было начато несколько расследований, в том числе о «воздействии на следствие, эксперта или свидетеля» после его слов о подготовке «купленным экспертом» сфальсифицированных докладов в отношении НРП и ее представителей в местных органах власти. Еще одно разбирательство связано с высказываниями мэра о генпрокуроре Стамбула и его семьи.

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