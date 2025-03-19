В ООН назвали действия Израиля в Газе геноцидом

CentralAsia (CA) - Действия Израиля в секторе Газа равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа, заявила во вторник специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь с понедельника Израиль возобновил удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

«Действия Израиля, направленные на этническую чистку земли между рекой и морем, равносильны кампании геноцида по уничтожению палестинцев как народа», - сказано в докладе Альбанезе, опубликованном на официальном сайте Управления ООН по правам человека.

Она отметила, что последнее наступление - крупнейшее по масштабу, уточняя, что его можно назвать итогом общей безответственности и, что оно ставит пятно на совести международного сообщества.

«Мы являемся свидетелями новой «тропы слез» на Западном берегу (реки Иордан), отражающих судьбу Газы. В 2025 году такая несправедливость не только неприемлема, но и является пятном на нашей коллективной совести», - подчеркнула Альбанезе.

Ранее министерство здравоохранения палестинского сектора сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.