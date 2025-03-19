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Нижняя палата парламента Таджикистана рассмотрела Договор о границе с Кыргызстаном
Предыстория: Жапаров и Рахмон подписали Договор о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном

CentralAsia (TJ) -  18 марта состоялась шестая сессия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (палата представителей Высшего собрания) Таджикистана шестого созыва.

Как передает Ховар, на сессии были обсуждены соглашение между Таджикистаном и Кыргызстаном о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, благоустройстве и использовании автомобильных перекрестков, Договор между Таджикистаном и Кыргызстаном о государственной границе, соглашение между правительствами об обеспечении доступа к водно-энергетическим объектам и соглашение о финансировании (техническая помощь для финансирования проекта Рогунской ГЭС) между Таджикистаном и Международной ассоциацией развития.

«По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения», - говорится в сообщении.

Это было последнее заседание палаты шестого созыва. 19 марта состоялось первое заседание палаты седьмого созыва. Парламентские выборы в стране прошли 2 марта.

Договор между Кыргызстаном и Таджикистаном о государственной границе был подписан 13 марта.

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