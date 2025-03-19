Федеральный судья в США предписал прекратить демонтаж USAID. Но его решение не отменяет увольнений

CentralAsia (CA) - Федеральный судья США постановил, что попытки миллиардера Илона Маска и так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE) закрыть Агентство США по международному развитию (USAID), скорее всего, противоречат конституции.

Как пишет DW, окружной судья США Теодор Чуанг в Мэриленде также запретил DOGE предпринимать дальнейшие шаги по закрытию агентства. Предварительное решение требует восстановления доступа к электронной почте и компьютерам для всех сотрудников USAID, включая тех, кто отправлен в административный отпуск. Однако оно не отменяет увольнений в агентстве.

Приказ был принят в ответ на иск нынешних и бывших сотрудников USAID - один из многих, поданных в связи с ликвидацией главного американского агентства по оказанию внешней помощи.

Чуанг также отверг позицию администрации президента США Дональда Трампа, согласно которой Маск является всего лишь его советником.

«Сегодняшнее решение - важная победа над Илоном Маском и его DOGE, атакующими USAID, правительство США и Конституцию», - сказал Норм Айзен, исполнительный председатель Фонда защиты демократии штата и адвокат, представляющий 26 анонимных истцов в этом деле. В своем иске истцы утверждали, что Маск имеет чрезмерные полномочия для контроля USAID. Они также утверждают, что чрезмерные полномочия Маска и DOGE нарушают Конституцию США.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его администрация обжалует это решение: «Я гарантирую вам, что мы будем его обжаловать. У нас есть судьи-изгои, которые разрушают нашу страну».

В январе Трамп издал ряд указов, в том числе о замораживании на 90 дней всей иностранной помощи США. После указа Трампа Маск и DOGE заморозили платежи и доступ к электронной почте USAID и отправили большую часть сотрудников в отпуск.