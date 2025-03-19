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Зеленский сегодня поговорит с Трампом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Предыстория: Трамп и Путин говорили о прекращения огня в Украине. Этот конфликт никогда не должен был начаться, - пресс-секретарь Белого дома

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 19 марта проведут разговор, в частности, обсудят детали следующих шагов по достижению мира, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сказал Зеленский, сегодня он будет обсуждать с Трампом «детали следующих шагов».

«У нас уже действительно была очень хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло... И я думаю, что услышу от него детали его разговора [с Путиным] сегодня», - сказал Зеленский на пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки.

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