NASA показало, как выглядит закат с поверхности Луны. Фото

// Credit: Firefly Aerospace

CentralAsia (CA) - После посадки на Луну с демонстрацией научно-технических достижений NASA 2 марта космический аппарат Blue Ghost Mission 1 компании Firefly Aerospace завершил свою миссию 16 марта.

Лунный аппарат Blue Ghost компании Firefly доставил 10 научно-технических приборов НАСА в бассейн Mare Crisium на ближней стороне Луны. Во время полета Blue Ghost сделал несколько снимков и видеозаписей, включая съемку полного солнечного затмения и заката с поверхности Луны. Миссия продолжалась около 14 дней, что эквивалентно одному лунному дню, и несколько часов лунной ночи, прежде чем завершиться.

Миссия компании Firefly стала самой продолжительной коммерческой миссией на Луне.

В течение всей миссии Blue Ghost передал на Землю 119 гигабайт данных, включая 51 гигабайт научно-технических данных. Кроме того, всем полезным нагрузкам были предоставлены дополнительные возможности для проведения научных исследований и сбора дополнительных данных для анализа, в том числе во время затмения и лунного заката.