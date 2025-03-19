Ерлан Аккенженов возглавил Министерство энергетики Казахстана

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 19 марта представил нового руководителя Министерства энергетики РК – Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича, назначенного на должность указом президента РК.

Как сообщается на сайте правительства РК, отмечен большой опыт работы Ерлана Аккенженова в сфере нефти и газа, в том числе в области переработки и транспортировки нефтепродуктов.

Премьер-министр подчеркнул, что главой государства обозначена цель по масштабному обновлению энергетической инфраструктуры страны.

Перед коллективом Министерства энергетики во главе с новым министром поставлены задачи по реализации стратегических проектов, среди которых строительство трех ТЭЦ, Экибастузской ГРЭС-3, завершение объединения электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны и ввод дополнительных энергетических мощностей.

Кроме того, обозначены приоритетные направления работы по исполнению поручений gрезидента в части расширения нефтегазовых проектов, своевременной реализации проектов по строительству газоперерабатывающих заводов, обеспечению стабильности в вопросах производства нефтепродуктов и обеспечения ими внутреннего рынка.

Биография нового министра энергетики Общая информация, образование Аккенженов Ерлан Кудайбергенович родился в 1979 году в г.Алматы. Окончил Высшую школу права «Әділет» (юрист-правовед), университет «Астана» (нефтегазовое дело). Владение языками: Казахский, русский, английский. Карьера Главный специалист ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз», г.Астана (10.06.2002 – 05.06.2003); Главный менеджер ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз», г.Астана (05.06.2003 – 01.10.2003); Директор департамента экспорта нефти и нефтепродуктов ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз», г.Астана (01.04.2004 – 21.06.2004); Трейдер сырой нефти в Chevron Texaco Global Trading по программе «Кылыш», Великобритания (01.07.2004 – 01.02.2006); Директор в ТН «KazMunaiGaz Singapore», г.Сингапур (01.02.2006 – 01.06.2006); Директор департамента экспорта нефти и нефтепродуктов АО «Торговый Дом «КазМунайГаз», г.Астана (20.06.2006 – 20.03.2008); Коммерческий директор ТОО «Казахойл Актобе», г.Актобе (14.02.2008 – 19.01.2010); Советник генерального директора АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері», г.Астана (06.09.2011-03.10.2011); Директор департамента экспорта нефти и нефтепродуктов, АО «КазМунайГаз Переработка и Маркетинг», г.Астана (04.10.2011 – 04.03.2012); Заместитель генерального директора, генеральный директор Rompetrol Bulgaria, Болгария (13.06.2013 – 12.05.2014); Главный директор по трейдингу нефти и нефтепродуктов KMG International (Rompetrol), Румыния (13.05.2014 – 31.05.2014); Главный директор по рознице KMG International (Rompetrol), Румыния (01.06.2015 – 30.11.2015); Советник генерального директора KMG International (Rompetrol), Румыния (01.12.2015 – 25.03.2016); Работа в частных структурах, связанных с переработкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов (19.09.2016 – 18.03.2020); Начальник управления маркетинга нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз», г.Астана (18.07.2022 – 20.06.2023); Вице-министр энергетики РК (21.06.2023 -18.03.2025) С 19 марта 2025 года Указом Главы Государства назначен министром энергетики РК.

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